Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

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