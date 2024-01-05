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Türkiye uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de ülkenin insanlı ilk uzay misyonu için yola çıkacağını belirterek, "Böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 12:06, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 12:07
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Türkiye uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kacır, Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna değinerek, "Dün de NASA saati ilan etmiş oldu. Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonumuz için yola çıkmış olacak. Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu." dedi.

Gezeravcı'yla her gün haberleştiklerini aktaran Kacır, her şey yolunda gittiğini söyledi.

"Gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı olacak"

Kacır, çok uzun bir eğitim ve hazırlık döneminin geride bırakıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok kapsamlı eğitimler aldı ilk astronotumuz. Aynı zamanda uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirileceği 13 bilimsel deneyle ilgili de burada Türkiye'de üniversitelerimizde araştırma merkezlerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladı. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk; hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak hem de gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı olacak. Uzay misyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlk insanlı uzay misyonu olarak bu projeyi tanımlıyor olmamız hem geçmişte gerçekleştirmediğimiz bir işi yapıyor olduğumuz için hem de aslında önümüzdeki dönemde devamını getirme iradesine sahip olduğumuz için."

Milli Uzay Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında dünya kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kacır, Cumhurbaşkanı'nın bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurduğunu belirtti.

Kacır, bu programın önemli projelerinden birisinin de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek olduğunu anlatarak, "Böylelikle Milli Uzay Programımızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum hayırlısıyla inşallah 14 gün boyunca gerçekleştirilecek bu misyonu tamamlayacağız ve böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız." ifadesini kullandı.

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