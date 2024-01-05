Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
İstanbul'da virüs alarmı
İstanbul'da virüs alarmı
'Para artık elde değil dijitalde'
'Para artık elde değil dijitalde'
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg'da genel siparişler başlıyor
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
AYM üyesinden tartışmalı paylaşım
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Erdoğan: İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul'da içinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İndi-bindi 120 lira olmalı
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
Adalet Bakanı'ndan 'topril iddialarına' açıklama
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
'Yargıtay kararı ile kesin hüküm söz konusu, TBMM'nin gündeminde'
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
Merkez Bankası: Kira ve akaryakıt fiyatlarındaki gerileme enflasyonu etkilemiştir
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
'2024'te büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı

"Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 13:39, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:42
Yazdır
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yıllık faaliyetlerinin ele alındığı "İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı", Göktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Bakan Göktaş, il müdürlerine uyarılarda bulundu.

Etkin ve daimi bir sosyal hizmetin mesai kavramından uzak olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bizim mesaimiz sadece günü tamamlayıp bitirdiğimiz bir işi değil devletimizin milletimiz karşısında temsiliyetini de içeren bir iş." görüşünü paylaştı.

Sosyal hizmetler sayesinde millet ile devlet arasındaki ilişkinin güçlendiğine işaret eden Göktaş, "Hepimiz, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu, bizim vicdani, bir o kadar da tarihi sorumluluğumuz. Bu bakanlık, kul hakkının olduğu bir bakanlık. Bu bakanlıkta yaptığımız her davranışın bir sonucu, her hatanın bir vebali var. İşimizin insan hayatına dokunan bir iş olduğunu unutmadan çalışmamız, bu nedenle oldukça kıymetli ve hayatidir." değerlendirmesini yaptı.

- "Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz"

Göktaş, il müdürlerinin hizmet makamında olmanın bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz. Kurumlarımızdaki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde sizin de katkınız olmalı." ifadelerini kullandı.

İl müdürlerine Bakanlığa bağlı illerdeki tüm kuruluşları düzenli ziyaret etmeleri talimatını veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur. Bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum."

En ufak ihmalin bazen insanların hayatına mal olabildiğini belirten Göktaş, il müdürlerine en küçük bir iddianın dahi üzerine düşmeleri ve ivedilikle hareket etmeleri talimatını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber