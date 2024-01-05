Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

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