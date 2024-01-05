'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da AK Parti'nin yeni yaptığı binada kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak." dedi.

Yavuz, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayımın başladığını, seçim takviminin işlediğini anımsatan Yavuz, "AK Parti aday açıklama sürecinde geç kalıyor, aday mı bulamıyor" yönündeki iddialara, "Bizim öngördüğümüz takvimde herhangi bir sapma yok. 2019 seçimleri, yani geçen dönem yerel seçimde bu işin bitişi ocak sonuydu. Biz yine ocak sonunda bitirmiş olacağız. Geçen dönemle kıyasla bu dönem de hiçbir sapmanın olmadığını net bir şekilde ifade etmem mümkün. O dönem kasımda açıklamaya başlanmıştı, bu dönem de ocakta başlıyoruz." yanıtını verdi.

"15 OCAK'TA TÜM BÜYÜKŞEHİR VE İL ADAYLARI AÇIKLANMIŞ OLACAK"

"Pazar günü İstanbul'da 12 büyükşehir ve 16 il adayının açıklanacağının doğru olup olmadığının" sorulması üzerine Yavuz, "Ben böyle bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da AK Parti'nin yeni yaptığı binada düzenlenecek programla kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak. 7 ve 15 Ocak'ta ilçeler açıklanmayacak." dedi.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'a il ya da ilçe adaylığı verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Yavuz, şunları söyledi:

"Bugün toplantılarımız var. Bakın anlaşırsınız veya anlaşamazsınız, Cumhur İttifakı kapsamındaki partilerle biz istişare halindeyiz. Ne kadarıyla anlaşırız, nerede anlaşırız, nerede anlaşamayız, bu başka bir konu. Mesela geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden girmişti ama Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisinin de bizim listelerden girmesini arzu etmiştik. Yani çok açık ve net söyleyelim bunu. Daha doğrusu ne olduğunu düşündük ara ara ama arkadaşlarımız, muhataplarımız öylesinin daha iyi olacağını düşündüler. Biz de saygı gösterdik. Yani sonuçta geçen dönem de her şey bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz muhataplarımızla istişare ederek, karşılıklı konuları konuşarak bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz."

"51 İLİN İL GENEL MECLİSİNDE AK PARTİ'YLE MHP AYRI AYRI GİRECEK"

MHP ile sürecin tamamlandığına vurgu yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"MHP'yle meclis üyeliği hariç, orada da ilkeleri koyduk, orada da bir sorun yok. Biz MHP'yle uzun uzun müzakereler yaptık. Masaya ilk oturduğumuz anda bakış açımızı şu şekilde koyduk. Tek tek AK Parti'nin ve MHP'nin karından daha önde Cumhur İttifakı'nın karını hesap ederek çalışmaları yürüteceğiz. 13 toplantı yaptık, ilkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz.

Meclis üyelerini şimdi yapacağız ama bir farkla, onu şimdi söylüyorum. Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz, bu belki şu ana kadar ortaya konmadı. Bakın büyükşehirlerde il genel meclisi yok. 51 ilin tamamında il genel meclisi var ve bunların tamamında AK Parti'yle MHP ayrı ayrı girecek."

"MHP HARİÇ HİÇBİR PARTİ İLE NİHAİ KARARA VARMADIK"

Diğer partilerin tamamıyla görüşme yapmaya devam ettiklerini belirten Yavuz, HÜDA PAR'la da görüşeceklerini, Yeniden Refah Partisiyle de bugün bir araya gelineceğini söyledi.

Yavuz, Yeniden Refah Partisinden il, ilçe veya büyükşehir taleplerine karşılık önerilerinin ne olduğu sorusu üzerine, "Elbette muhataplarımız belediye, il, ilçe, belde, meclis üyeliği de talep edecek, doğru. Bunun en doğrusu nedir, bizim açımızdan ne gözüküyor? Biz de ona ilişkin bir şey koyacağız masaya ve nihai kararı öyle vereceğiz. Şu anda bunlar konuşuluyor. Ne talep ediliyor, ne verilebilir, ne verilmeyebilir, en doğrusu ne olabilir partilerin menfaati açısından. Onlar müzakere ediliyor. MHP hariç hiçbir parti ile nihai karara vardığımız bir noktada değiliz. HÜDA PAR'da aldığımız mesafe biraz daha ileri bir mesafe ama bitmiş bir müzakere yok. Evet HÜDA PAR, bazı yerlerde ayrı girmeyi uygun görüyor. Öyle görüyorsa öyle olsun tabii diyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Ankara ve İstanbul'da 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında yaptıkları anketlerin kendilerine net bir şeyi gösterdiğini vurgulayarak İstanbul'da yapılan her ölçümde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının net olarak biraz daha düştüğünü, Ankara'da da durumun böyle olduğunu belirtti.

Düşüşün İstanbul'da daha hızlı olduğunu söyleyen Yavuz, "Dolayısıyla zamanın AK Parti'nin lehine işlediğini düşünüyorum. Ankara ve İstanbul'da seçimi kazanacağız." dedi.