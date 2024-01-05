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Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk" dedi. Erdoğan "Rezervlerimiz güçlendi, uluslararası yatırım girişi arttı, kur hareketleri azaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 15:15, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:16
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Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İhracatta kırdığımız bu rekoru çok kıymetli görüyoruz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuz asgari ücret görüşmelerinde de yapıcı bir tavır sergiledi. Ülkemiz şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü.

17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin çalışanlarla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmuş olduk. Asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 500 liradan 700 liraya çıkararak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

"KATMA DEĞERDEN 85 MİLYON YARARLANACAK"

Türkiye ekonomisi büyüdükçe katma değerden 85 milyonun tamamı yararlanacak. Türkiye'nin küresel riskleri başrıyla üstlenecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız. Burada şu noktanın altını çizmek isterim. Öncelikli kriterimiz Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmettir.

Türkiye için çalışan, hayal kuran, ekonominin gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu ülkeden kazandığını kendisi ile birlikte bu milletin refahı için sarf edene yardımcı olmak asli görevimizdir. Ülke ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik etmeyeceğiz.

"MİLLİ BEKAMIZA YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI"

Son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların yoğunlaştığını görüyoruz. Saldırıların nedeni Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşumuzdur. Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Türkiye düşmanlarına çok ağır darbeler indiriyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz söylem olmaktan çıkıp adım adım gerçeğe dönüşüyor. Eski Türkiye'ye alışık olanların bunlardan rahatsız olması normaldir.

Kalemizi çökertmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Bu toksik ve zehirli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor. Siyasi çıkar uğruna kutuplaşmayı körükleyenler milletimizin iyiliğini istemiyor demektir. Sahte gündemlere harcayacak tek bir saniyemiz olamaz. 85 milyon hepberaber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz.

"EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVENİMİZ TAM"

Ekonomi yönetiminini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gerek desteği veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır. Ekonomide alınan kararların risklere rağmen meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Son 6 ayda sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Ani kur hareketleri azaldı. Finansman koşulları iyileşti. Merkez Bankamızın rezervi tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 143,5 milyar doları buldu.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon meselesinin çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Çekirdek ve manşet enflasyonun düşüş eğilimi orta vadeli programımızla uyumludur. Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısında daha net hissedilecek. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum.

CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Cari açığı bu yıl yüzde 4, gelecek yıl yüzde 3 bir sonraki yıl yüzde 2 seviyesine geriletmeye kararlıyız. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Merkez Bankamızın izlediği politikalarla birlikte finansman maliyetinin arttığını görüyoruz. Daha düşük maliyetli finans imkanı oluşturmanın gayretindeyiz. Yatırım taahütlü avans kredileri bunlardan biridir.

İstanbul şu anda eski güzel günlerine dönmek istiyor. Bizim mottomuz yeniden İstanbul. Buna mecburuz. İstanbul'u yeniden inşa ve ihya etmeye mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya ederek yolumuza devam edeceğiz."

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