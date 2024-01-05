84 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
İstanbul Pendik'te dairede çıkan yangında 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 19:23, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:21
Şeyhli Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekipler, evde yaptıkları kontrolde, 84 yaşındaki Hacer G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.