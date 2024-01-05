15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, terör suçlarına bulaşmamış ve 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde yalan, çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyona karşı doğru bilgiyi yayma konusunda medya diplomasisinin geliştirilmesinin zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren tüm terör örgütleri ve çevrelerin, küresel medya üzerinden Türkiye'ye yönelik eylemlerde bulunduklarının açıkça görülebildiğine işaret edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu şartlar altında Türkiye'nin milli güvenlik hassasiyetleri ile hak ve menfaatlerine hizmet edecek tarzda faaliyet yürütecek sivil ve özel teşebbüsleri de içerisinde bulunduran bir medya diplomasisine ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirli emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportların temin edilmesi önem arz etmektedir."

Yasa teklifiyle Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, terör suçlarına bulaşmamış, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan ve basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı (Yeşil) pasaport verilebilecek. Buna yönelik usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.