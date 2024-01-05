Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
%2.69 Faizli 100.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Sokak köpekleri 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Sokak köpekleri 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
İstanbul'da virüs alarmı
İstanbul'da virüs alarmı
'Para artık elde değil dijitalde'
'Para artık elde değil dijitalde'
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati açıklandı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Otomobil satışları tüm zamanların rekorunu kırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Hemşire, hastane çalışanlarını 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırdı
Mutfak tüpüne zam geldi
Mutfak tüpüne zam geldi
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
İsrail'e ihracatın arttığı iddialarına Bakanlıktan açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolara indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 15:44, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:44
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
01.12.202346.91693.233140.149
08.12.202346.86494.509141.374
15.12.202347.12995.399142.528
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber