Bozuk para sıkıntısını yazı asarak çözmeye çalıştılar
Zonguldak'ta bozuk para sıkıntısı çeken esnaflar dükkanlarının önüne yazı asarak sorunu çözmeye çalıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 16:25, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:26
Zonguldak'ta kent merkezinde marketlerde bozuk para sıkıntısı artarak devam ediyor.
Marketler 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira bulmakta zorlanıyor. Yaşanan mağduriyetin ardından esnaflar bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Esnaflar marketlerin kapılarının önüne yazı asarak bozuk para sıkıntısını çözmeye çalıştı.