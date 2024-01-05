Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 18:32, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:28
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında ihraç kamu personeli ile müteahhitlerin bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.