2024 yılı yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı

Açıklanan takvime göre yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.