2024 yılı yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı
2024 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 18:40, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:19
Açıklanan takvime göre yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan tarihleri
arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.