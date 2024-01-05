Mali ve sosyal haklar genelgesi yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2024 20:40, Son Güncelleme : 05 Ocak 2024 20:52
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü 05/01/2024 tarihli yazısı ile mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı.
Aylık ve ücretlerin hesaplanması genelge uyarınca gerçekleştirilecek olup, 01/012024 - 14/01/2024 tarihleri arasındaki fark tutarları da hesaplanmalarının ardından ödenecek.