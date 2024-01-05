BBP heyeti, AK Parti heyeti ile görüştü

BBP heyeti, yapılacak yerel seçimlere ilişkin AK Parti heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede, BBP Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya, bulundu. BBP heyetinden yapılan açıklamada, heyetlerin faydalı ve sağlıklı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmelerin gelecek hafta başında da devam edileceğini, Cumhur İttifakı'nın 2023 genel seçimlerinde elde ettiği başarının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi gerektiği noktasında fikir birliğine varıldığını, iki heyetin de parti tabanlarının ve ittifakın hassasiyetini gözeterek bir çalışma yürüttükleri belirtildi.