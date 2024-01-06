6 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
Emekliye ek zam gündemde
Emekliye ek zam gündemde
Dolar 30 TL'ye gidiyor
Dolar 30 TL'ye gidiyor
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Sokak köpekleri 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Sokak köpekleri 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Bakan Tunç: Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
Konut ve taşıt kredilerinde düşüşün sürmesi bekleniyor
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
'Kafes-29 operasyonlarında 2 bölgesel suç örgütü çökertildi'
İstanbul'da virüs alarmı
İstanbul'da virüs alarmı
'Para artık elde değil dijitalde'
'Para artık elde değil dijitalde'
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
Emekli aylığı artışında iki ayrı formül
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
MOSSAD'cılar mobil oyun üzerinden haberleştiler
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Ömer Çelik 'yeni anayasa' vurgusu yaptı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Yargıtay Başsavcısı: Kadın cinayetlerinde idam cezası olmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

6 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

6 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 00:01, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 00:03
Yazdır
6 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenecek "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Etkinliği"ne katılacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Türkiye Buluşması'na ve Kars'ta Kardan Heykeller Sergisi açılışına iştirak edecek, meşaleli kayak ve Sarıkamış Şehitleri mapping gösterisini izleyecek.

(Ankara/09.15/Kars/15.30/18.00/18.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen'in "Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği Paneli"ne, Memur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı tarafından düzenlenecek Mehmet Akif İnan Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00/Ankara/19.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gönüllü gençleri taşıyan Sarıkamış Ekspresi'ni karşılayacak, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak ve mapping gösterisini izleyecek.

(Kars/13.00/15.30/17.30/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına; Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor, Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Samsun/Ankara/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına; Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Ekmas-TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.00/İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00)

4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası; TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçlarıyla başlayacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/İstanbul/14.00/Ordu/15.00/Ankara/16.00/19.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları müsabakasıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası; Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00/Giresun/Eskişehir/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber