6 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenecek "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Etkinliği"ne katılacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2. Türkiye Buluşması'na ve Kars'ta Kardan Heykeller Sergisi açılışına iştirak edecek, meşaleli kayak ve Sarıkamış Şehitleri mapping gösterisini izleyecek.

(Ankara/09.15/Kars/15.30/18.00/18.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen'in "Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği Paneli"ne, Memur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı tarafından düzenlenecek Mehmet Akif İnan Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00/Ankara/19.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gönüllü gençleri taşıyan Sarıkamış Ekspresi'ni karşılayacak, Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak ve mapping gösterisini izleyecek.

(Kars/13.00/15.30/17.30/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına; Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor, Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Samsun/Ankara/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına; Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Ekmas-TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.00/İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00)

4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası; TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçlarıyla başlayacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/İstanbul/14.00/Ordu/15.00/Ankara/16.00/19.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları müsabakasıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası; Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00/Giresun/Eskişehir/16.00)