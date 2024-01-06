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2 bakan yardımcılığına atama yapıldı

6 Ocak 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 00:51, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:08
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2 bakan yardımcılığına atama yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı. Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Baltan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yavuz Selim KIRAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir POLAT atanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail YÜKSEK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih EKERCİN atanmıştır.

5 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

- YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR ?

1985 Ordu/Ünye doğumlu olan Yavuz Selim Kıran, Anafartalar İlkokulunda eğitimini tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini ise Ünye Anadolu Lisesinde tamamladı. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanarak eğitim hayatına Ankara'da devam etti. Okuduğu bölümünü 1 yıl erken şeref derecesiyle bitirmeyi başardı.

Lisans eğitiminden sonra Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisine dahil edildi. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte uzun yıllar devam ederek, birlikteliğini Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ile sürdürdü.

2008 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Geleceğin Liderleri' eğitim programına seçildi ve Temmuz 2008 ile Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı'na seçilen tek Türk katılımcı olarak adından söz ettirdi.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kıran, 2022 yılından bu yana Zagreb Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

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