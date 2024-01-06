AK Parti, 28 başkan adayını yarın açıklayacak

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş belediye başkan adaylarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandığa gidecek. Seçim öncesi tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI MERAK EDİLİYOR

AK Parti, seçim hazırlıklarını hızlandırarak, il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir istişare süreci yürütüyor.

AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıtacağı büyük etkinlik, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

28 İLİN ADAYLARI İLAN EDİLECEK

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak.

Diğer iller Ankara'da açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illeri ise 15 Ocak'taki programda duyuracak.

Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

ADAY GÖSTERİLECEK İSİMLER TEK TEK ARANDI

AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN İL İSTANBUL

AK Parti'nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

AK Parti'nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Açıklanacak 12 büyükşehir

- İstanbul

- Muğla

- Kocaeli

- Erzurum

- Eskişehir

- Balıkesir

- Bursa

- Aydın

- Samsun

- Mardin

- Denizli

- Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il

- Artvin

- Bayburt

- Giresun

- Elazığ

- Edirne

- Düzce

- Bitlis

- Bingöl

- Çanakkale

- Çankırı

- Kastamonu

- Rize

- Sinop

- Tokat

- Yalova

- Isparta