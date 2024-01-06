Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.