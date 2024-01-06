İzmir'de silah tacirlerine şok baskın: 3 gözaltı

Olayla ilgili 3 şüpheli ise, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüphelinin yasa dışı silah ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, E.O., Ş.A. ve M.Ö. adlı 3 şüphelinin adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

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