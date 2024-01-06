'Okulum Beni Bekler Projesi' ile 853 çocuk yeniden sıralara oturdu

Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Halka arzlar durdu: Borsadan 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
Halka arzlar durdu: Borsadan 1 milyonu aşkın yatırımcı kaçtı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
Vekiller sordu, TikTok'un cevapları şaşırttı!
En düşük emekli aylığında iki formül masada
En düşük emekli aylığında iki formül masada
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Yenişafak: ENAG'a göre pirinç 122 lira, benzin 60 lira
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Eğitimde Harezmi modeli: Bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak hızlı tren çalışmalarında sona gelindi
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
Yargıtay Başkanı Akarca: AYM ile derin görüş aykırılıklarımız var
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
'Biri kamyonun sağında biri solunda, aralarında 10 bin TL ücret farkı var'
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'na yeni, demokratik, sivil bir Anayasa yakışır
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması tamamlandı
Emekliye ek zam gündemde
Emekliye ek zam gündemde
Dolar 30 TL'ye gidiyor
Dolar 30 TL'ye gidiyor
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
CHP, Can Atalay kararıyla ilgili HSK ve Yargıtay'a başvurdu
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
2023 YLSY Sözlü sınava girecek adaylar açıklandı
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
Kolay emeklilik vaadiyle dolandıran SGK uzmanı ortadan kayboldu
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
15 yıllık basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
Erdoğan: Uluslararası sermaye girişi hızlandı, kur hareketleri azaldı
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
'Pazar günü sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak'
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
CHP, Atalay kararıyla ilgili Meclisin olağanüstü toplanması için başvuru yaptı
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Hakim, öğretmen eşiyle tartışan 3 öğrenciyi, 5 polis aracıyla gözaltına aldırdı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bazen belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Projenin yüzde 63'ü tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Işıkhan: Yaşlılık Sigortası'nı hayata geçirmek zorundayız
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Bakan Göktaş'ın il müdürlerine 'Sahada olun' uyarısı
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Okulum Beni Bekler Projesi' ile 853 çocuk yeniden sıralara oturdu

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç öncülüğünde Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Okulum Beni Bekler Projesi" kapsamında, il genelinde 390'ı kız olmak üzere 853 çocuk tekrar okula kazandırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 09:25, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:26
Yazdır
'Okulum Beni Bekler Projesi' ile 853 çocuk yeniden sıralara oturdu

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İbrahim Çeçen Vakfı ve diğer destekleyici kurumların katkılarıyla hayata geçirilen ''Okulum Beni Bekler'' projesi ile okula devam etmeyen veya edemeyen başta kız öğrenciler olmak üzere tüm devamsız öğrencilerin yeniden okula kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda harekete geçen Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle devamsız öğrencileri bulunan İlhan ailesini ziyaret etti. Cemil Meriç Ortaokuluna giderken çeşitli sebeplerle uzun süredir devamsız olan 5 çocuklu İlhan ailesinin fertlerinden Leyla ve Bilal İlhan'ın okula tekrar kazandırılması için aile fertleri ile görüşen Neslihan Gül Koç'un ikna çalışmaları sonucunda aile, çocuklarını okula gönderemeye ikna oldu. Çocukları yanına alarak okula götüren Neslihan Gül Koç, araç içerisinde İlhan kardeşlere eğitimlerine devam etmeleri ve bırakmamaları yönünde telkinlerde bulundu.

İlhan kardeşleri Cemil Meriç Ortaokuluna getiren Koç, kardeşleri kendi eliyle eğitim hayatlarına tekrar devam edecekleri sınıfa yerleştirdi.

Burada proje hakkında bilgiler veren Neslihan Gül Koç, "Okulum Beni Bekler projesi Valiliğimiz himayelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İbrahim Çeçen Vakfı ve diğer destekleyici kurumlar sayesinde hayata geçirildi. Eğitim sadece bireyin kendi başarısını sağlamaktan ziyade toplumun gelişmesi ve refaha ulaşması açısından da çok önemli olduğu için bizler eğitimi çok fazla önemsiyoruz. Ağrı'ya geldiğimizde de öğretmen olduğumdan dolayı da ilk olaraktan önceliklerimiz arasına eğitimi aldık ve sınıflarımıza baktığımızda, okullarımıza baktığımızda Ağrı'nın büyük sıkıntılarından birinin devamsızlık sorunu olduğunu gördük ve bu noktada harekete geçtik" dedi.

Devamsız öğrencilerin okula kazandırılması için yol haritası çizdiklerini söyleyen Koç, "Bu yavrularımızın okula gelmeme sebeplerini araştırarak bir yol haritası çizdik. Şube, okul, ilçe ve il komisyonları kurduk. Bu noktada saha çalışmaları yaptık. Velilerimizi ziyaret ettik. Bu çocukların okula hangi sebeplerden dolayı gitmediğini tespit ettik" şeklinde konuştu.

"853 yavrumuzu ait oldukları okullara geri döndürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

2023 Ekim ayı itibariyle yaptıkları çalışmalar sonucunda 853 öğrenciyi tekrar okula kazandırdıklarını ifade eden Koç, "İl genelinde komisyonlarımızın, öğretmenlerimizin, bizlerin yapmış oldukları çabalarımızın karşılığında 853 yavrumuzu ait oldukları yere okullarına geri kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki bu emek de kaymakamlarımızın, kaymakam eşlerimizin, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin, ARGE birimimizin ve öğretmenlerimizin çok büyük özverili çalışmaları var. Ben buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Bir tane çocuğun hayatına dokunmak bizler için çok önemli. Eğitim kutsaldır, eğitim hakkı kutsaldır ve her çocuğun en temel haklarından bir tanesidir" ifadelerine yer verdi.

"Velilerimizden kurduğumuz köprüde bir tuğla olmalarını bekliyoruz"

Geleceğin mimari olacak olan gençlerin eğitim hayatlarını kesintisiz yaşamaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Koç, "Biz bu projeyle neyi hedefledik. Biz bu projeyle çeşitli sebeplerle eğitim haklarından mahrum kalan yavrularımıza ulaşıp köprü vazifesi kurmak istedik. Velilerimizden, hemşehrilerimizden ne bekliyoruz. Bu köprüde bir tuğla olmalarını bekliyoruz. Onlardan katkılar bekliyoruz. Çünkü bir katkı, aydınlık yarınlarımızın mimari olan güzel gençlerimizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Biz buna inanıyoruz çünkü umudumuz gençlerimiz. Bugün bu noktada 2 kardeş yavrumuzu daha okula kazandırdık. Daha önce şube ve okul komisyonlarımız ikna çalışmalarını yapmışlar ama başarılı olamadıklarını il komisyonuna bildirdiklerinde bizlerde geldik ve ailemizle yaptığımız görüşmelerde şükürler olsun yavrularımızı tekrar ait oldukları yere sınıflarına, okullarına kavuşturduk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece okula kazandırmakla kalmayıp onların yaşayabileceği sıkıntılarında farkındayız. Bundan sonrada desteklerimiz devam edecek. Gerek rehber öğretmenler gerekse okul müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Öğrencilerimizin sıkıntıları olduğunda ya da içlerindeki potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceğimiz ile alakalı desteklerimiz sonuna kadar devam edecektir. Ben Ağrı'da 4 sene öğretmenlikte yaptım. Öğrencilerin ne yapabileceğinin farkındayım çok zekiler, her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Sadece bazı noktalarda bizim onları birazcık desteklememiz gerekiyordu. Bizlerde Valilik olarak, Milli Eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız, her şey yavrularımız için, her şey gençlerimiz için" dedi.

Okula tekrar başlayan Leyla İlhan, "Okula her gün gelmek ve ders çalışmak istiyorum. Müdür olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Yeniden okuluna kavuşan Bilal İlhan ise "Ben okulumu çok seviyorum. Beni getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber