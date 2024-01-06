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MEB'e ait kömürleri çalarak satan şüpheliler tutuklandı

Bitlis'te, Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton 200 kilogram kömürü çalarak sattıkları belirlenen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 12:01, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:37
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MEB'e ait kömürleri çalarak satan şüpheliler tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Milli Eğitim Bakanlığına ait kömürleri çalanlara yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Şırnak'ta belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucunda, üzerinde 'para ile satılamaz' ibaresi bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 kişiye ve kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 kişiye yönelik ilimiz Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştır. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan ve üzerinde "para ile satılamaz" ibaresi bulunan 46 ton 200 kilogram kömürün ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonda yakalanan diğer 43 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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