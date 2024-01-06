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Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bugün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 17:50, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:50
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Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini muhatabına aktardı.

İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterdiğimiz çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

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