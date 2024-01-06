Kasım ayında en çok altını MB satın aldı

Ekonomi'de yer alan habere göre; Dünya Altın Konseyi'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Baş Analisti Krishan Gopaul, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve kamuya açık kaynaklar aracılığıyla bildirilen küresel merkez bankası altın rezervlerinin kasım ayında net 44 ton arttığını bildirdi.

Gopaul, küresel düzeyde merkez bankası altın taleplerinin ivmesini koruduğunu, brüt alımların ise 60 tonu bulurken, brüt satışların da 15 ton düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında da 19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini, Hazine ile birlikte 498 tona yükselttiğini belirten Gopaul, TCMB'nin mart-mayıs arasındaki yoğun net satışlarının bir sonucu olarak yıllık bazda 44 ton ile net satıcı konumunu koruduğunu ifade etti.

Verilere göre, kasım ayında 25 ton altın alarak ilk sıraya yükselen TCMB'yi, 19 tonluk alımla Polonya Merkez Bankası ve 12 tonluk alımla da Çin Halk Bankası izledi.

Polonya Merkez Bankası'nın da son dönemdeki alımlarına devam ederek altın rezervlerine 6 ton daha eklediğinin altını çizen Gopaul, "Altın varlıkları bu yıl 100 tonun üzerinde artarak 340 tona ulaştı. Toplam 3 ton ile Hindistan Merkez Bankası, toplam 2 ton ile Çek Ulusal Bankası, toplam 1 ton ile Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası ve toplam 1 ton ile Katar Merkez Bankası'nın ekim ayındaki diğer önemli alıcılar olduklarını vurguladı.

Gopaul açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ekim ayında da ağustos ve eylül aylarına kıyasla daha yüksek hacimli satışlar gerçekleşti. Bu satışlar, 11 ton ile Özbekistan Merkez Bankası ve 2 ton ile Kazakistan Ulusal Bankası tarafından gerçekleştirildi. Her iki bankanın da sık sık net alım ve satım arasında gidip geldiğini belirtmiştik ki bu, altın satın alan bankalar için alışılmadık bir durum değildir."