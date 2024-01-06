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Depremin merkezi Kahramanmaraş 11 ay sonra görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından aradan geçen 11 ayın sonunda şehir merkezi havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 13:54, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:21
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Depremin merkezi Kahramanmaraş 11 ay sonra görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şehir merkezi, 11 il ve onlarca ilçede de etkili olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti.

50 binden fazla insanın yaşamını yittirdiği depremler 'Asrın felaketi' olarak nitelendirildi. Resmi rakamlara göre 12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta ise deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.

Depremin hemen ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlandı. Belirlenen noktalara konteynerler yerleştirilerek esnaf için yer tahsisi yapıldı.

Evleri hasar alan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirildi. Kahramanmaraş'ın şehir merkezi başta İsmetpaşa, Hayrullah, Şazibey gibi mahalleler boş bir araziye dönüştü.

Azerbaycan devleti tarafından başlatılan inşaat çalışmalarının yanı sıra şehir merkezinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle şerhi merkezinde 'Kentsel Tasarım Projesi' hayata geçti.

Proje çerçevesinde şehir merkezinde 5 noktada şantiyeler kurulurken, eski üniversite yerleşkesinin de yıkımı gerçekleştiriliyor. Projenin Hükümet Bulvarı kısmında yapım çalışmaları hızla devam ederken, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki imalatlara da yıkım çalışmalarının ardından hızla başlanacak. Bölgede hayata geçirilecek proje kapsamında alana 200'ün üzerinde konut, 100'ün üzerinde iş yeri olmak üzere 300'ü aşan bağımsız bölüm inşa edilecek. Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi diğer bölgelerde sessizlik hakim. Kahramanmaraş şehir merkezi depremin üzerinden geçen 11 ayın arından da dron ile görüntülendi.

Depremzede Cuma Ali Dağ, "Şu anda devletimiz elinden geleni yapıyor yeniden canlandırma çalışmaları devam ediyor. Birçok yerde binalar yavaş yavaş ayağa kaldırılıyor. Bir yandan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Deprem, tek bir yerde olmadığı için devlete dair de bir şey diyemiyoruz. Sadece devlet görüyor halimizi. İnsanlar kış mevsiminde konteyner kentlerde kalıyor. İnşallah kısa sürede deprem konutları tamamlanıp yerleşmeler başlar" dedi.

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