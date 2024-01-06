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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Blinken, öncesinde mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya gelmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 16:24, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 16:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Türkiye'de temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

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