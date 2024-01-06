Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 15:17, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:51
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.