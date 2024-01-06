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Uzaydan milli çağrı işareti ile Yozgat ve Elazığ'a iletişim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işareti ile iletişim kuracağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 15:39, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:42
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Uzaydan milli çağrı işareti ile Yozgat ve Elazığ'a iletişim

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır" dedi.
İLK TÜRK UZAY YOLCUSU ALPER GEZERAVCI 'MİLLİ' ÇAĞRI İŞARETİ İLE İLETİŞİM KURACAK
Uraloğlu, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli TA5TRU çağrı işareti tahsis edildiğini ifade etti. Uraloğlu, görev süresince Albay Alper Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracak. Bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildi" açıklamasında bulundu.
ALPER GEZERAVCI'NIN 13 BİLİMSEL DENEYİ İÇİN BEKLENTİ ARTIYOR
Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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