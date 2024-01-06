Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Olayla ilgili E.S., M.D., O.B. ile O.B. gözaltına alındı.

Aramada bir kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca fişeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 3,69 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bafra ilçesinde de emniyet görevlilerince devriye faaliyeti sırasında yüksek ses gelen bir iş yerinde arama yapıldı.

Operasyonda 111,90 gram esrar, 8,82 gram kokain, 3 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.A.K, Ö.F.Ö. ve T.K'nin Atakum ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

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