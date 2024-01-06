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İsrail Gazze'de 10 bin çocuk ile 7 bin kadını öldürdü

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadını öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 18:36, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:37
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İsrail Gazze'de 10 bin çocuk ile 7 bin kadını öldürdü

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 92 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 1903 "katliam" gerçekleştirdiği belirtilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 722 olduğu, 58 bin 166 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere, 7 bin kişi halen kayıp.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 326 sağlık çalışanı, 45 sivil savunma görevlisi ve 107 gazeteciyi öldürdü, 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 69 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 290 bin konut zarar gördü. Saldırılarda, 134 hükümet tesisi, 130 cami, 3 kilise, 94 okul ve üniversite tamamen yıkıldı, 295 okul ve üniversite ile 240 cami ise kısmen zarar gördü.

400 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi

Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'de, acil tedavi ihtiyacı olan öncelikli 6 bin kişi bulunuyor. Ancak şu ana kadar sadece 650 kişi tedavi için Gazze'den tahliye edilebildi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

İsrail güçleri 150 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 121 ambulansı kullanılamaz hale getirdi.

Filistin'in kültürel mirasını da hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yerle bir etti.

Açıklamada İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

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