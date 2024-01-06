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Kar çatıyı çökertti: 1 ölü

Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 18:39, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:41
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Kar çatıyı çökertti: 1 ölü

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle ağırlaşarak çöken çatının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Çermik Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan evin bitişiğindeki bölüme giren Saltanat Kurşun'un (54) üzerine kar kütlesi ile ağırlaşan çatı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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