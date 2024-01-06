Kar çatıyı çökertti: 1 ölü

Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çermik Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan evin bitişiğindeki bölüme giren Saltanat Kurşun'un (54) üzerine kar kütlesi ile ağırlaşan çatı çöktü.

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