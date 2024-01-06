Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü
İzmir'in Urla ilçesinde, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci (25), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bebeci'nin cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi için morga götürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 20:00, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 20:01
İzmir'de bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Urla ilçesi Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana geldi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.