İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 20:06, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 20:07
Niğde-Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen kazada, Osman A. yönetimindeki otomobil ile Ramazan T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş., Hasan D. ve Osman A. ise yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.