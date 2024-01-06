Japonya'daki depremlerde can kaybı 126'ya çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti yetkilileri, bölgedeki depremlerde 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişi şehirde, 170'ten fazla kişi de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldı.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

Yaklaşık 66 bin hanenin susuz kaldığını ve binlerce meskende de elektriğin olmadığını ifade eden yetkililer, yolların hasar görmesi ve sık sık kapanması nedeniyle depremden etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında güçlük çekildiğini kaydetti.

Yetkililer ayrıca, Hokuriku bölgesi ve Niigata eyaletinde yağmur ve kar yağışı beklendiğini, bunun da depremden etkilenen bölgelerde daha fazla toprak kaymasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.