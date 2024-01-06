Kral Kupası'nda Real Madrid, Arandina'ya konuk oluyor: Arda Güler ilk 11'de
Real Madrid, Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya konuk oluyor. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkıyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 22:19, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 22:21
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.
Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.
Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in bugün İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında forma giyecek.