Kral Kupası'nda Real Madrid, Arandina'ya konuk oluyor: Arda Güler ilk 11'de

Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in bugün İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında forma giyecek.

Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.

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