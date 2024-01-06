Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2024 23:23, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:25
Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda ev tamamen yandı.