Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Muş'ta, durdurulan otobüsteki bir yolcunun bacaklarına ve beline sarılı 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 08:43, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 07:52
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş'tan batı illerine uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı tespit edilen Y.A'yı takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan otobüsteki şüphelinin üst aramasında, bacaklarına ve beline sarılı 3 parça halinde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A.'nın işlemleri sürüyor.