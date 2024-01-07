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Blinken'a F-16 ve ateşkes mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Fidan, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini belirten Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili nihai kararın da TBMM'ye ait olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Fidan'la görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 09:05, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:07
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Blinken'a F-16 ve ateşkes mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Fidan, görüşmede, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini belirten Fidan, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın da TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

İSRAİL TÜM BÖLGEYE TEHDİT

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele aldı. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini vurguladığı görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

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