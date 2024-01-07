6 bin kurs ile afetin izleri siliniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşırken, afetzedelerin psikolojik iyileşmesi için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Depremin hasarının bir nebze de olsa tamir edilebilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde yeni alanlar oluşturuldu. Bu kapsamda öncelik dezavantajlı bireyler, engelliler, hastalar, kadın ve çocuklara verildi. Depremin ardından konteyner kentlerde ailelere gıda ve hijyen desteği sağlanıyordu. Bu destekler devam etse de yemek desteği durduruldu. Vatandaşların kendi evlerinde yaparak, rutin hayata dönmesi amaçlanıyor.

DİKİŞ NAKIŞ İLE MOTİVASYON

Vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılması için hayat boyu öğrenme kapsamında 6 bin kurs açıldı. Konteyner kentlerde kurulan halk eğitim merkezlerinde özellikle kadınlara ulaşılıyor. Depremin izleri buralarda açılan dikiş, nakış, örgü gibi kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerle siliniyor.

ÇOCUKLARA SİRK ÖĞRENCİLERE KAFE

Öğrenci ve çocuklar da unutulmuyor. Çocuklar için sirk gösterisi, tiyatro, oyun gibi çeşitli faaliyetler yapılıyor. Öğrenciler için ise konteyner kafeler açılıyor. Kitap kafe konsepti ile oluşturulan bu alanlarda öğrenciler ders çalışıyor, sınavlarına hazırlanıyor. Adıyaman'daki kitap kafede ders çalışan Reyhan Kesici, "Kendimize yeni bir düzen kurduk. Vaktimi burada ders çalışarak geçiriyorum" dedi. Elif Zehra Ateş ise evde kardeşi ders çalıştığı içi kitap kafeye geldiğini anlattı. Hüseyin Çetin de kitap kafenin müdavimlerinden. Hukuk hedefleyen Çetin, "Hafta sonu tatillerinde gelip 8 saat kadar çalışıyorum. Çayı, kahve içebiliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL KENT

Kahramanmaraş'ta down sendromlu bireyler ve kanser hastaları için orman ve akarsu manzaralı iki kent oluşturuldu. Depremden korkan özel bireyler için kurulan +1 Sokak'ta down sendromlu 20 birey yaşıyor. Çocuklar yine buradaki okulda eğitim alıyor.

İŞ İMKANI DA VAR

Umut Sokağı'nda ise 47 konteyner var. Bu sokakta da 47 kanser hastası ve aileleri kalıyor. Hastaların tüm ihtiyaçları ile AFAD ilgileniyor. Buradaki 4 hasta vefat etse de aileler yaşamaya devam ediyor. Her ailenin birer hobi bahçesi bulunurken, alanda kadın emeği çarşısında kadınlara iş imkanı sağlanıyor.