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TESK'in depremlerin esnafa etkilerine ilişkin hazırladığı rapor için toplantı düzenlendi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Depremin farklılaşan etkileri, destek paketlerinin hazırlanmasında, doğrudan ve dolaylı etkilerin dikkate alınarak çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 10:51, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:52
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TESK'in depremlerin esnafa etkilerine ilişkin hazırladığı rapor için toplantı düzenlendi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında 2018'den bu yana yürütülen "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı" kapsamında, geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin TESK'e bağlı işletmelerde ve işbaşı eğitimi üstündeki etkilerine yönelik sonuç raporunun sunumu gerçekleştirildi.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Gaziantep esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinin ev sahipliklerinde düzenlenen toplantılara söz konusu illerdeki paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Deprem sonrası yeniden yapılandırma sürecinde neler yapılması gerektiğinin tartışıldığı toplantılarda, esnafa ve mesleki eğitime yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli planlama ele alındı.

Çalışmaların Hatay ve Kahramanmaraş'ta da sürdürülmesi planlanıyor.

- "Kayıpların bir an önce telafi edilmesi büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çalışmada çocukların güvenli bir ortamda, sağlıklı ve eğitimli bir şekilde büyümeleri için işbaşı eğitim imkanlarının geliştirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, programın daha geniş kesimlere yayılması, depremin esnafa ve işbaşı eğitimine etkisinin ele alındığını bildirdi.

Depremde, işletmelerde ağır fiziksel hasarın yanı sıra önemli ölçüde iş gücü kaybının da yaşandığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Özellikle yıkımın ağır olduğu bölgelerde çalışanların büyük bölümü vefat etmiş olup diğerleri ise engelli duruma düşmeleri, göç ya da psikolojik travma nedeniyle işlerine geri dönememişlerdir. Bu sebeple de kayıpların bir an önce telafi edilmesi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları destekler bölgenin hasar durumuna göre farklılık göstermektedir. Depremin farklılaşan etkileri, destek paketlerinin hazırlanmasında, doğrudan ve dolaylı etkilerin dikkate alınarak çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır."

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