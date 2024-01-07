Yörük Alper, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmaya hazır

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Gezeravcı, "Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz" dedi.

Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya geldiklerini belirten Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Ailelerimizle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadık İlave spor yapabilmek için gece 00.00-02.00 aralığında zaman bulabildim. Bu kadar yoğun bir faaliyet takviminin olduğu süreçten geçiyoruz. Şu anda bütün fiziksel ve zihinsel yoğunluğumuz görevin başarıyla icrasına yönelik" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, operasyonel süreçlerin en önemli adımlardan birinin son dakika değişikliği yapılamaması olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi; "Detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlanması gereken bir süreç vardı. Aylar öncesinden götürmeyi planladığım malzemeleri ilgili otoritelere teslim ettim. Tüm fiziksel ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine ilişkin hazırlıkları tamamlandıktan sonra kapsüle yüklendi. Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum."

Bunun bir yere varış hikayesi değil bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Geçmişte hayallerinin limitini gökyüzünün oluşturduğu çocuklara şimdi hayallerini uzayın derinliklerine taşıma imkanı veren Türk devleti sayesinde nesillerimizin ilham alıp kendilerini limitlemeden bütün potansiyellerini ortaya koyabileceği uzay operasyonlarına başlıyoruz. Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz. Devletimize ve imkanlarıyla bu görevi mümkün kılan milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İstedikleri yemekler astronotlardan önce gitti

ISS'ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yemeklerin olacağını dile getiren Gezeravcı, "ISS'de yiyeceğimiz yemekler şu anda zaten orada, bizden çok önce kargo olarak oraya ulaştırılmıştı. Kapsülün içindeki yemeklerin üretim aşamaları da seyahat tarihine yakın bitmiş olarak yüklemesi önümüzdeki hafta gerçekleşir. Et, sebze içerikli ve kapsülün içindeki seyir esnasında sıvı gıda içerikli tüketim malzemeleri olacak. Sevdiğiniz ana gıdalara ilişkin kısıt yok" diye konuştu. Gezeravcı, dönüş rotalarına ilişkin, "Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları var. Döneceğimiz tarihteki hava ve deniz yüzeyinin şartları neresi uygun olursa oraya iniş planlayacağız" dedi.