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Okul servislerine yüzde 60 zam talebi

Okul servisi şoförleri kalem harcamalarındaki artış nedeniyle servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti. Talep edilen tutar kabul edilirse rehber personel ücreti de dahil en düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak. Zam talebini fazla bulan milyonlarca velinin gözü kulağı 8 Ocak'ta UKOME toplantısından çıkacak karara çevrildi.

Haber Giriş : 07 Ocak 2024 11:13, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:14
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Okul servislerine yüzde 60 zam talebi

Taksi şoförlerinin en az yüzde 65 oranında zam talebinden sonra okul servis şoförleri de 2024 yılı için yüzde 60 oranında zam talep etti.

NTV'de yer alan habere göre, kalem harcamalarındaki artış nedeniyle zam talep eden servis şoförleri, "Şoförlerin maaşı da yüzde 50 arttı, çalışanların maaşı arttı, akaryakıt, MTV, kasko, sigorta, devlete ödediğimiz bütün vergiler yüzde 58 oranında arttı. Sübvanse etmemiz lazım." diye konuştu.

En düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak

Servis şoförlerinin talep ettiği oran eğer kabul edilirse en düşük servis ücreti bin 300 TL'den 2 bin 80 TL'ye yükselecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yüzde 35 rehber personel ücreti de bu rakama eklenince servis ücretlerinin velilere aylık maliyeti 2 bin 808 TL'ye çıkacak.

Zam oranları İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin görüşüleceği öngörülen 8 Ocak'taki İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı sonrası karara bağlanacak.

Servis şoförleri, "Belediyenin ve UKOME'nin anladığım kadarıyla yüzde 30 civarında bir artış önerisi var. Yüzde 35 olsa servis ücretleri bin 700 TL civarında olacak. Güne vurursak günde 50 TL-60 TL olacak. Geçen sene şubattan itibaren geçerli olmuştu. Biz bu artışın ocak ayından itibaren tarifeye yansıtılmasını ısrarla talep ediyoruz." dedi.

Son zam ağustos ayında yapılmıştı

İstanbul'da servis ücretlerine en son 8 Ağustos'ta zam gelmişti. Toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam kararı alınmıştı. Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL'den bin 300 TL'ye çıkmıştı. Personel servis ücretleri ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL'den 640.40 TL'ye yükselmişti.

Kaynak: Ekonomim

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