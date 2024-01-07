İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 11:19, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, DEAŞ, PKK ile TKİP'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şüphelilerin adresleri belirlendi.
Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.