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Psikolojik rahatsızlığı bulunanlar ve yakınlarına destek için danışma hattı kuruldu

Samsun'da şizofreni, bipolar, psikotik ve duygu durum bozuklukları gibi ruhsal hastalıklarla mücadele edenler ile otizmlilere ve mental retardasyon rahatsızlığı bulunanlara destek amacıyla kurulan "Ağır Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı"nda, ikisi psikolog 10 personel görev yapıyor- İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras:- "Özellikle yeni tanı almış hastalarımız ve yakınları, bu süreci yönetmekte zorlanıyor. Biz de bu hastalarımızın ve ailelerinin yanında olduğunu hissettirmek amacıyla bu hattı devreye aldık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 12:20, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:42
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Psikolojik rahatsızlığı bulunanlar ve yakınlarına destek için danışma hattı kuruldu

- Samsun'da şizofreni, bipolar, psikotik ve duygu durum bozuklukları gibi ruhsal hastalıklarla mücadele edenler ile otizmlilere ve mental retardasyon rahatsızlığı bulunanlara destek olmak amacıyla "Ağır Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" kuruldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan ve haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatlerinde "0362 311 25 21 / 22 / 24" nolu telefonlardan hizmet veren hatta, 8'i çağrı karşılama personeli, 2'si psikolog olmak üzere 10 kişi görev yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, şizofreni, bipolar, psikotik ve duygu durum bozuklukları gibi ruhsal hastalıklarla mücadele edenler ile otizmlilere ve mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunanlara destek olmak amacıyla hattı kurduklarını söyledi.

Hastaların yaşadıkları sorunlara etkin çözüm bulmak istediklerini belirten Uras, "Hattı kurarken temel hedefimiz, tedavi sürecinde sorunlar yaşayan, desteğe ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz hastalarımızın yaşadıkları sorunlara etkin çözümler bulmak, doğru birimlere yönlendirilmelerini sağlamaktı. Süreçte ortaya çıkan sosyal sorunların önüne geçmek için bu hattımızı kurduk. Ruhsal hastalıklarla mücadele, maalesef zor bir süreç. Hem hasta hem de aile için maalesef çok yıpratıcı oluyor. Özellikle yeni tanı almış hastalarımız ve yakınları, bu süreci yönetmekte zorlanıyor. Biz de bu hastalarımızın ve ailelerinin yanında olduğunu hissettirmek amacıyla bu hattı devreye aldık." dedi.

- "Türkiye'de ilk defa bu hat Samsun'da kuruldu"

Hat bünyesinde 10 kişinin görev aldığını dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Gerek görüldüğü halde ruh sağlığı hastanemizdeki hekimlerimizle ve diğer psikolog arkadaşlarımızla iletişime geçilecek ve hastalarımızın sorunlarını çözmek için çalışacaklar. Kovid-19 döneminde ve deprem sürecinde psikososyal destek hatları kurmuştuk. Hakikaten çok verimli olmuştu ve iyi sonuçlar elde ettik. Psikiyatri hekimlerimiz ve psikologlarımız, ruhsal hastalığı olup yeni tanı almış hastalarımızın tedavi sürecinde yaşadıkları sorunlarla alakalı tespitlerini bizlere iletti. Hastalarımızın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla böyle bir hattı kurduk. Türkiye'de ilk defa, ilgili kuruluşların katkısıyla bu hat Samsun'da kuruldu."

Samsun Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu İlkem Duman Kıymık ise depremzedelere hizmet verilirken bazı alanlarda sıkıntı yaşadıklarını fark ettiklerini anlatarak, "Böyle bir hattın, ihtiyaç olduğunu fark ettik. Depremzedelere hizmet verdikten sonra bu hattı, ağır ruhsal hastalıklar alanına çevirdik. Burada ağır ruhsal hastalıkları olan vatandaşlarımızın yönlendirmesini yapacağız, ayrıca hasta yakınlarına da bilgi vereceğiz. Daha sonra kurumlar arası gerekli irtibatı sağlayarak bu kişilerin gerekli sosyal yardımı alabilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

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