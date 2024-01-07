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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar tarafından yeni bir vakıf kuruldu

Kültür ve Medeniyet Vakfının (KMV) kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 11:59, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:40
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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar tarafından yeni bir vakıf kuruldu

Kültür ve Medeniyet Vakfının (KMV) kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, İstanbul merkezli vakıf, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu.

"İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini" amaçlayan vakfın 10 milyon lira mal varlığı bulunuyor.

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