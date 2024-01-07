Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar tarafından yeni bir vakıf kuruldu

"İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini" amaçlayan vakfın 10 milyon lira mal varlığı bulunuyor.

İlana göre, İstanbul merkezli vakıf, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu.

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