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YÖK'ten Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere 'Kursiyer Takip Uygulaması'

Uygulama ile Türkçe eğitimi almak isteyen uluslararası kursiyerlerin kayıt tarihleri, kursa devam durumları, aldıkları vize türü gibi bilgiler, ilgili üniversiteler tarafından Yükseköğretim Kurulu ile Göç İdaresi Başkanlığının erişimine açılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 12:17, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 12:18
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YÖK'ten Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere 'Kursiyer Takip Uygulaması'

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türkçe öğrenmek için üniversitelerin TÖMER ve DİLMER kurslarına kayıt yaptıran uluslararası kursiyerlere yönelik Kursiyer Takip Uygulaması başlatıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TÖMERSİS/Kursiyer Takip Uygulaması ile kursiyerlerin diğer kurum ve kuruluşların işlemlerini yürütürken kolay erişilebilecekleri, kontrol edilebilir, denetlenebilir, daha güvenli ve şeffaf bir mekanizma oluşturuldu.

Uygulama ile TÖMER ve DİLMER'den Türkçe eğitimi almak isteyen uluslararası kursiyerlerin kayıt tarihleri, kursa devam durumları, aldıkları vize türü gibi bilgiler, ilgili üniversiteler tarafından Yükseköğretim Kurulu ile Göç İdaresi Başkanlığının erişimine açılacak.

- Güvenli yöntemlerle belgelendirme çalışmaları sürüyor

Yükseköğretim kurumlarına başarılı ve nitelikli uluslararası öğrenciler ve araştırmacılar gelmesini amaçlayan YÖK, Türkiye'yi tercih edecek uluslararası öğrencilerin güvenli yöntemlerle hukuki durumlarını belgelendirmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

YÖK, bu kapsamda geçen ay, uluslararası öğrencilerin ikamet ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması için Göç İdaresi Başkanlığı ile "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalamıştı.

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