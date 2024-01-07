İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ,belediye başkan adaylarını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoağn: Alfabetik sırayla açıklıyorum:
Artvin: Önceki belediye başkanımız Mehmet Kocatepe
Aydın: Şuan ki milletvekimiliz Mustafa Savaş
Balıkesir: Mevcut Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz
Bingöl: Mevcut Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile yola devam ediyoruz.
Bitlis: Mevcut Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile yola devam ediyoruz.
Bursa: Mevcut Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile yola devam ediyoruz.
Çanakkale: Eski Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Eski Milletvekilimiz Hüseyin Filiz
Denizli: Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'la devam ediyoruz.
Düzce: Düzce'de mevcut Belediye Başkanımız Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları mevcut belediye başkanımızla yola devam ediyoruz.
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Devam ediyor...