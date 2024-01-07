İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ,belediye başkan adaylarını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoağn: Alfabetik sırayla açıklıyorum:
Artvin: Önceki belediye başkanımız Mehmet Kocatepe
Aydın: Şuan ki milletvekimiliz Mustafa Savaş
Balıkesir: Mevcut Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz
Bingöl: Mevcut Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile yola devam ediyoruz.
Bitlis: Mevcut Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile yola devam ediyoruz.
Bursa: Mevcut Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile yola devam ediyoruz.
Çanakkale: Eski Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Eski Milletvekilimiz Hüseyin Filiz
Denizli: Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'la devam ediyoruz.
Düzce: Düzce'de mevcut Belediye Başkanımız Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları mevcut belediye başkanımızla yola devam ediyoruz.
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresin: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğiren
Kastamonu: Eski Belediye Başkanı Tahsin Babaş
Kocaeli: Mevcut Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın
Muğla: Prof. Dr. Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler, mevcut belediye başkanımızla yola devam
Samsun: Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
Rize: Rahmi Metin, mevcut belediye başkanı
Tokat: Mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk, mevcut belediye başkanı ile yola devam diyoruz.
Evet nereye geldik, şimdi? İstanbul, hazır mıyız?
İstanbul: Murat Kurum