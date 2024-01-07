AK Parti Aydın Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

AYDIN: MUSTAFA SAVAŞ

Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

Mezuniyetinden sonra müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı Halk Bankasında ilerleyen yıllarda müfettişlik, şube müdürlüğü, daire başkanlığı gibi farklı kademelerde görevler üstlendi.

2001 Türkiye ekonomik krizi sonrasında Halk Bankasının yeniden yapılanması aşamasında genel müdür yardımcısı görevine getirildi. Bankanın sigorta şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2002'den 2009'a Risk Yönetimi ve İç Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, 2009-2010 döneminde Risk Takip ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2011 döneminde Bireysel Krediler Genel Müdür Yardımcısı, 2011'de Mevduat ve Nakit Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve 2011'den siyasete ağırlık verdiği 2014 yılına kadar da Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

İngilizce bilen Mustafa Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.