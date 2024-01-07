Apartman toplantısında yüksek aidat kavgası: 5 yaralı
Zonguldak'ta yüksek aidat nedeniyle binada oturanlar arasında tekme tokat kavga çıktı. Kavgada, 5 kişi yaralandı. Taraflar, olayın ardından birbirinden şikayetçi oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 16:10, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:11
Zonguldak'ta komşuların yüksek aidat kavgası, hastanede bitti.
Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında yüksek aidat nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis güçlükle tarafları ayırırken, kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.
5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.