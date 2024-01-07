AK Parti'nin İBB adayı Kurum: Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz

AK Parti, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentte belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu söyledi.

Kurum, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. AK Parti'nin İBB adayı, burada gazetecilere ilk açıklamasını yaptı.

"Şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." diyen Kurum, "Kendi geleceğim için değil, İstanbul'un geleceği için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Yarın sabahtan itibaren sahadaki seçim çalışmalarına başlayacakları mesajını veren Kurum, "Hep birlikte, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz." dedi.

Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin mesajlar da verdi. "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız." şeklinde konuşan Kurum, İstanbul için 100 günlük acil eylem planı hazırlayacaklarını da söyledi.

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz. Herkesin huzur içerisnde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzurluyoruz. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

İstanbul'da yaşayan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Benden duasını hiç esirgemeyen canım anneme ve babama her zaman yanımda olan, bana destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Başta İstanbulumuzun efsane belediye başkanı, bu şehre sevdalı liderimize, sayın cumhurbaşkanımıza, bu şehre hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimize buradan selamlarımı sunuyorum.

İstanbul'un dünyada eşi benzeri yok. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var. Kudüs'ün ruhu var. Saraybosna'nın yeşili, Bağdat'ın, Şam'ın, Endülüs'ün, Semerkant'ın ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Kendi şehrimizin tadını, burada almışız. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretimizin lokomotifi İstanbulumuz. İstanbulumuz, bizim tarihimiz. Bugünümüz, yarınımız. İşte biz bu derece kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. İnanın, sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle, aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik, vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımızdır. AK Parti kadrolarıdır. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"5 YILLIK FETRET DEVRİNİ BİTİRECEĞİZ"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. Ve hep birlikte, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz.

Ülkeme daima hizmet ettim. Bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde Anadolu ve İstanbul'un dörtbir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık.

"İSTANBUL'UN 7 TEPESİNDE ALIN TERİMİZ VAR"

Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. İşin sonunda da onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu 25 yıllık birikimle; bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde eserlerimiz var. 7 tepesinde alın terimiz var.

Biz hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa'da, Güngören'de her türlü engelleme girişimine rağmen, kentsel dönüşüme başladık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek söylüyorum; bunlar yaptıklarımızın küçük bir özetiydi.

"BİZİM RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI İLGİSİZLİKTİR"

Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek sevda ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekimizle hep birlikte İstanbul'da çok şehir değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakimiz bellidir. Bizim rakibimiz, İstanbul'a karşı ilgisizliktir.

"31 MART AKŞAMI İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİ BİTECEK"

İnşallah 31 Mart akşamı, İstanbul'da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İstanbul'un yarınları için hareket ederken, kadınlarla ve gençlerimizle çalışacağız.

"KENDİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL, İSTANBUL'UN GELEECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul'un geleceği için çalışacağım. Ve İstanbul'da hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak.

Birlikte İstanbul diyeceğiz, İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Ve hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız."